تقرير: "إيران وحزب الله أبلغا حماس أنهما يدعمان الخطة، لكن يريدان مزيدا من الوقت"

كشف تقرير أميركي جديد بعض المعلومات عما حدث يوم 7أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ، موضحاً أن "حركة حماس كانت خططت لعملية 7 أكتوبر منذ خريف 2022"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وأضافت الوثائق أن "الحركة أجلت تنفيذ العملية لأنها كانت تحاول إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة، حتى أنها طلبت من إيران في يوليو/تموز من عام 2023 التمهيد لـ 7 أكتوبر بضرب مواقع إسرائيلية"

وتابعت أن إيران وحزب الله أبلغا حماس أنهما يدعمان الخطة، لكن يريدان مزيدا من الوقت.

وأكد التقرير على أن "حماس عادت وحاولت إقناع الحليفين باستغلال وضع إسرائيل، في إشارة إلى المشاكل القضائية الداخلية التي كانت تمر بها حكومة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو حينها"، مشيرا إلأى أن "حماس خططت لبحث 7 أكتوبر مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله" دون أن توضح فيما إذا كان الأخير قد علم بالتفاصيل أم لا. وأكد على أن "الحركة تفادت إثارة مواجهات كبيرة مع إسرائيل منذ عام 2021، وذلك لإيهامها برغبتها بالهدوء"

وذكر التقرير ان "حركة حماس تزامناً مع الذكرى الأولى لهجوم السابع من اكتوبر/تشرين الأول أكدت على أن إسرائيل فشلت في القطاع على مر عام كامل"

وأفاد التقرير أن "حماس رأت أن مكاسب هجوم السابع من أكتوبر ستمتد على المنطقة بأكملها، معتبرة أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة على الرغم من التضحيات الهائلة"