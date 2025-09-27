والدة المختطف ماتان تسنغاوكر: "انتهى عصر التضليل الإعلامي، فالجميع يدرك أن نتنياهو هو ملاك التخريب العالمي"

أصدرت عائلات المختطفين بيانًا، اليوم السبت، عند بوابة بيغن في هآرتس (الكيريا) بتل أبيب، وقالت والدة المختطف ماتان تسنغاوكر،عيناف تسنغاوكر، إن "عصر التضليل الإعلامي قد انتهى، والعالم أجمع يدرك من هو ملاك التخريب العالمي. خلال العامين الماضيين، عرقل نتنياهو كل فرصة للتوصل إلى اتفاق"، وأضافت "إذا عدتم دون اتفاق، فالجحيم بانتظاركم هنا". وأضافت إيناف أن "الشعب الإسرائيلي بأكمله يعلم أن هناك اتفاقًا مطروحًا، وحماس وافقت عليه، والعالم أجمع يشهد له". لاحقًا، هاجمت نتنياهو لذكره الرهائن العشرين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "على عكس حملة أكاذيب ملاك التخريب، هناك 48 عائلة أحباؤها في غزة، ويجب إعادتهم جميعًا. ليس فقط أولئك الذين خاطبهم".

وخاطب إيتسيك، والد المختطف إيتان هورن والناجي من الأسر يائير، رئيس الوزراء ومجلس الوزراء متسائلًا: "ماذا فعلتم هذا الأسبوع لإنقاذ حياة ابني؟"، مضيفًا أن "الجواب هو لا شيء". لاحقًا، أشار إلى خطاب نتنياهو "في خطابك أمام الأمم المتحدة، خرج الجميع عندما تحدثت، كنت مثل آخر المجذومين"، ووعد بأنه إذا لم يُحقق نتنياهو اتفاقًا شاملًا، "فسأظل مجذومًا إلى الأبد". ألقى عمري، نجل عوديد ليفشيتز، الذي قُتل في الأسر بقطاع غزة، خطابًا أمام الجمهور، زاعمًا أن رئيس الوزراء "أمر بقصف المختطفين الأحياء حتى الموت، وإخفاء الموتى إلى الأبد". وفي وقت لاحق، قال عمري إن هدف الحرب هو "كسب الوقت ونسيان فشل يمين أكتوبر. ولهذا السبب أصرّ نتنياهو على نسف وتفجير كل فرصة لتحرير المختطفين".

كما ذُكر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة المنصرمة بعد خطاب رئيس الوزراء نتنياهو في الأمم المتحدة: "يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة". وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن المقترح يتضمن 21 بندًا، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المختطفين خلال 48 ساعة، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة - دون تحديد إطار زمني. وردّت حماس على ذلك مؤكدةً أنها لم تتلقَّ أي مقترح جديد.