القصف الغامض قرب نطنز: استخدام صاروخ "رامبيج" الإسرائيلي فوق الصوتي

وفقًا للتقارير الصادرة من مصادر أجنبية ومنشورات مفتوحة، يبدو أن الهجوم الذي وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالقرب من المنشأة النووية في نطنز، إيران، تم باستخدام صاروخ "رامبيج"، الذي تنتجه الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. يتميز هذا الصاروخ بسرعته التي تفوق سرعة الصوت، ما يجعله صعب الاكتشاف والاعتراض.

الصاروخ، الذي يحمل رأسًا حربيًا يزن 150 كيلوغرامًا ويمتلك مدى يصل إلى 145 كيلومترًا، قادر على تصحيح مساره لضرب الأهداف بدقة عالية. تشير التقديرات إلى أن طائرات F-35 الإسرائيلية شاركت في الهجوم، مستخدمةً هذه الصواريخ لضرب أهداف بعيدة، بما في ذلك الدفاعات الجوية الإيرانية في أصفهان.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين غربيين وإيرانيين تأكيدهم للأضرار التي لحقت بالنظام الدفاعي المسؤول عن تحديد وتدمير التهديدات الجوية بالقرب من نطنز. ورغم عدم تحديد نوع السلاح المستخدم بشكل قاطع، يشير التقرير إلى استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ أُطلقت من طائرات مقاتلة قادرة على التهرب من الرادارات الإيرانية.

يُعتقد أن هذا الهجوم يمثل "استعراضًا للقدرات" من قبل إسرائيل لتدمير هدف معقد داخل الأراضي الإيرانية، في محاولة لتجنب تصعيد المواجهة المباشرة مع طهران. في الوقت نفسه، يتناقص احتمال رد فعل إيراني مع مرور الوقت منذ الهجوم.

في إسرائيل، يرغب القادة في تركيز الاهتمام الغربي على إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران وفرض عقوبات جديدة، خصوصًا على البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، مما يشير إلى استراتيجية طويلة الأمد تسعى لتقويض قدرات إيران العسكرية والنووية.