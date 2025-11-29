حسن روحاني: "إيران عالقة في حالة لا حرب ولا سلام، والردع أساس الأمن القومي وغيابه يقوّض الاقتصاد"

قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إن "إيران تحتاج إلى فضاء آمن، لا فضاء أمني، وإن تعزيز الردع يمر عبر جذب النخب وإزالة الأجواء الأمنية، مشدداً على أن "إيران ما زالت، بعد خمسة أشهر على حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، في وضع لا حرب ولا سلام رغم تأكيد المرشد علي خامنئي ضرورة التحرك في هذا الإطار"

ونقل موقع روحاني الرسمي خلال لقائه مع أعضاء حكومته السابقة، قوله إن "لأمن مطلوب، لكن تحويل المجتمع إلى مجتمع أمني يضر بالثقة العامة"، وأضاف "الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، لكن الأمننة تزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً".

وأوضح روحاني أن "الشعور بالأمن غير متوفر بين المواطنين"، مشيراً إلى أن "مسألة وجود الأمن من عدمه تبقى قضية أخرى"، إلا أن «غياب الإحساس بالأمان ينعكس سلباً على مختلف القطاعات". وأضاف "الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي أو خفض معدلات التضخم أو جذب الاستثمارات، يفقد معناه عندما لا يشعر الناس بالأمن"

ودق مسؤولون إيرانيون بارزون ناقوس الخطر، محذرين من تداعيات الخلافات الداخلية بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، على مواجهة التحديات.