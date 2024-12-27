"اعتقلت وهي تكتب عبارات مناهضة للسيسي وأخفيت قسرا": توجيه لائحة اتهام للمحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اعتقال المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، مدة 15 يوما احتياط ، وذلك بعد اعتقالها وهي تكتب عبارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على حيطان عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان.

ووجهت النيابة للمحامية اتهامات "بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر عبارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام القائم، وتطالب بإسقاطه، والدعوة إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفتن والتحريض على التظاهر".

اعتقلت المحامية من منطقة الشيخ هارون في أسوان، خلال كتابتها عبارات ضد السلطات، وتصادف مرور دورية شرطية، ووقع ذلك مساء يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووفقا لمصادر حقوقية مصرية فإن المحامية بعد القبض عليها اعتقلت في مكان غير معروف، وأُخفيت قسراً فيه لمدة 6 أيام، في الوقت الذي تقدمت فيه عائتها ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة أسوان حول اعتقالها وإخفائها قسراً من قبل القوات الأمنية، ووقع هذا قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.