السوق السوداء تتحول إلى بديل خطير للقروض الرسمية في ظل ضيق اقتصادي متواصل | تقرير ميداني

تحذيراتٌ متصاعدةٌ تُطلقها جهاتٌ اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ في المجتمعِ العربيِ في إسرائيل، من ارتفاعٍ وتيرةِ الاقتراضِ من السوقِ السوداءِ، في ظلِّ التدهورِ المتواصلِ في الأوضاعِ الاقتصاديةِ واشتدادِ أزماتِ المعيشة.

ومع موجةِ الغلاءِ المتواصلة، وارتفاعِ تكاليفِ السكنِ والموادِّ الأساسية، يجد عددٌ متزايدٌ من العائلاتِ نفسَها أمامَ ضائقةٍ ماليةٍ خانقة، تدفعُها إلى البحثِ عن حلولٍ سريعةٍ خارجَ الأطرِ الرسمية، في ظلِّ صعوبةِ الحصولِ على قروضٍ مصرفيّةٍ أو غيابِ الضماناتِ المطلوبة.

التحذيراتُ لا تقتصرُ على الجانبِ الماليِّ فقط، بل تمتدُّ إلى تداعياتٍ اجتماعيةٍ خطيرة، حيث تتحولُ الديونُ ذاتُ الفوائدِ المرتفعةِ إلى وسيلةِ ضغطٍ تُغذي الخوفَ وتفتحُ البابَ أمام دوائرِ عنفٍ يصعُبُ كسرُها.

وتشير معطياتٌ غيرُ رسميةٍ إلى توسعِ الظاهرةِ في الأشهرِ الأخيرة، خاصةً بين أصحابِ المصالحِ الصغيرةِ والعائلاتِ ذاتِ الدخلِ المحدود، في وقتٍ تتراجعُ فيه شبكاتُ الأمانِ الاقتصاديِّ وبرامجُ الدعمِ الحكوميِّ الموجّهةِ للمجتمعِ العربيّ.

وبين ضيقِ المعيشةِ وانسدادِ الأفقِ، يتحولُ الاقتراضُ من السوقِ السوداءِ من خيارٍ مؤقتٍ إلى فخٍّ طويلِ الأمد، يهددُ الاستقرارَ الماليَّ والاجتماعيَّ لعائلاتٍ كاملة.

ومع غيابِ حلولٍ جذريةٍ وتراجعِ شبكاتِ الأمانِ، يبقى السؤالُ مفتوحًا: إلى متى تُترك هذه الفجوةُ الاقتصاديةُ بلا معالجة، قبل أن تتسعَ أكثر وتجعلَ المجتمعَ يدفعُ أثمانًا أكبر؟

تابعوا تقرير مراسلنا وسام كبها أعلاه