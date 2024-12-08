تقارير: الأسد ربما يكون قد قُتل في حادث تحطم طائرة بعد إقلاعها من دمشق

على خلفية سيطرة المعارضة السورية على مدينة دمشق وقصر الرئيس السوري بشار الأسد، أفادت تقارير أجنبية، صباح اليوم (الأحد)، بمقتل الأسد في حادث تحطم طائرة اختفت عن الرادار.

أقلعت الطائرة، التابعة لشركة الطيران السورية، من مطار دمشق في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بأن فصائل المعارضة سيطروا على العاصمة دمشق، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "Flightradar". وحلقت الطائرة في البداية باتجاه المنطقة الساحلية في سوريا، وهي معقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، لكنها استدارت بشكل مفاجئ وحلقت في الاتجاه المعاكس لعدة دقائق قبل أن تختفي من الخريطة. ولم تتمكن رويترز على الفور من تحديد من كان على متن الطائرة.

وقال مصدران سوريان لرويترز إن هناك احتمالا كبيرا جدا بأن تكون الطائرة تحطمت، إذ أن سبب انعطافها المفاجئ واختفائها من الخريطة أمر غامض.

وكما أفيد، سيطرت المعارضة السورية على العديد من معاقل الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية ضعف إيران وحزب الله في ظل الحرب مع إسرائيل، وإحجام حليفتها روسيا عن مساعدتهما. كما فعلوا في الماضي، على خلفية الحرب في أوكرانيا. أعلنت فصائل المعارضة، صباح اليوم، رسمياً، سقوط حكم الرئيس السوري بعد 24 عاماً، منهيا بذلك 54 عاماً من الحكم الديكتاتوري لعائلة الأسد، بعد 13 عاماً من اندلاع الحرب الأهلية. وأوضح رئيس الحكومة السوري :"سنتعاون مع أي قيادة يتم انتخابها". وفي الوقت نفسه، في إسرائيل، ستزداد قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع البلاد.