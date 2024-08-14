ردا على الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية: إقامة مستوطنة جديدة جنوب مدينة القدس

أنهت الإدارة المدنية عملها اليوم (الأربعاء) ونشرت خطًا أزرقًا جديدًا لمستوطنة "ناحل حيلتس" الواقعة غربي القدس بين مدينة بيت لحم والخليل في المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل غوش عتصيون. ويتيح نشر الخط الأزرق إمكانية البدء في إجراءات إنشاء المستوطنة، وهي واحدة من خمسة مستوطنة أقرها الكابينيت ردا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل والاعتراف الأحادي الجانب لعدد من الدول في الدولة الفلسطينية.

من جانبه عقب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش على القرار وقال :"ربط غوش عتسيون (المنطقة بين بيت لحم والخليل والواقعة جنوب القدس) مع مدينة القدس من خلال إقامة بلدة جديدة هي لحظة تاريخية. يشار الى أن الكابينيت الأمني وافق قبل شهرين على اقتراحي لاقامة خمسة بلدات جديدة في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). ولا أي قرار معاد لإسرائيل وللصهيونية لن يوقفنا على تطوير الاستيطان. سنواصل محاربة الفكرة الخطيرة للدولة الفلسطينية وفرض الوقائع على الأرض، هذه مهمة حياتي وسأواصل تحقيقها قدر استطاعتي".