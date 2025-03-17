ترامب: "أي هجوم من الحوثيين سيعتبر كما لو أنه جاء من إيران"

بعد الهجوم الأمريكي على اليمن: وجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تهديدا آخر مساء اليوم (الاثنين) تجاه الحوثيين وإيران. وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث" بعد أيام من سلسلة الهجمات على أهداف المنظمة في البلاد، "لا ينخدع أحد - مئات الهجمات التي شنها الحوثيون ورجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، صنعتهم ايران"، وأضاف، "أي هجوم آخر من جانبهم سيواجه بقوة كبيرة، ولا أضمن أنه سيتوقف عند هذا الحد".

وأضاف: "لقد لعبت إيران دور "الضحية البريئة" للإرهابيين المتمردين الذين فقدوا السيطرة عليهم، ولكن في حالة الحوثيين - فهم يملون عليهم التحركات، ويزودونهم بالأسلحة والمال والمعدات العسكرية المتطورة. بل إنهم يزودونهم بما يسمى بـ "الاستخبارات".

واختتم ترامب: "كل إطلاق للحوثيين سينظر إليه، من الآن فصاعدا، على أنه أطلق من سلاح إيران وقيادتها، وهي التي ستتحمل المسؤولية والعواقب - وستكون وخيمة".

وكما تذكرون، فإن الهجوم الأمريكي الواسع النطاق على اليمن انطلق ليل السبت والأحد، حيث استهدف العشرات من مواقع الحوثيين في اليمن . الهجمات التي نفذت من الجو والبحر، بتوجيه من الرئيس ترامب، تركزت واستهدفت وأصابت الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات بدون طيار.

وبحسب التقارير، فإن الهجمات تأتي في إطار مسعى لفتح الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر، والتي أعلن الحوثيون مؤخرا أنهم سيعودون إلى مهاجمة السفن الإسرائيلية التي تمر عبرها. وكما أفيد، قام التنظيم اليمني بتعطيل حركة السفن في المنطقة لعدة أشهر بمساعدة الهجمات، بل وسيطر على بعضها.