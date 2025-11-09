هل ستحمل زيارة بن سلمان الى واشنطن اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟

رويترز: السعودية تؤكد عدم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل وضوح خريطة طريق الدولة الفلسطينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أفادت وكالة رويترز أن السعودية لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض هذا الشهر، مؤكدة أن موقفها لم يتغير.

السعودية تتجه لشراء 48 مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضحت مصادر خليجية للوكالة أن الرياض ستوافق على أي خطوة نحو التطبيع فقط في حال وجود اتفاق واضح على خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار جوناثان بانكوف، نائب رئيس المخابرات الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط، إلى أن بن سلمان لن ينظر في أي تطبيع رسمي دون وجود طريق موثوق لإقامة دولة فلسطينية، وأنه قد يسعى لاستخدام نفوذه لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان دعم صريح لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

