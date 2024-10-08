تقرير: الولايات المتحدة تشك في قدرة إسرائيل على ضرب الأسلحة النووية الإيرانية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) أن مسؤولين إسرائيليين كبارا "يتشكون فيما إذا كانت إسرائيل لديها القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالمنشآت النووية الإيرانية". وورد أيضًا أن البنتاغون درس في الأيام الأخيرة ما إذا كانت إسرائيل تستعد للسير بمفردها في هذا الاتجاه، بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أنه قد لا تتاح لها مثل هذه الفرصة مرة أخرى.

وقال مسؤولون للصحيفة إنه من المحتمل أن يستهدف الانتقام الإسرائيلي الأول ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم الثلاثاء قواعد عسكرية، وربما بعض مواقع المخابرات أو القيادة. في البداية على الأقل، يبدو أن إسرائيل لن تستهدف المواقع النووية في البلاد. وبعد بعض النقاش، يبدو أن هذه الأهداف قد تم تأجيلها لوقت لاحق، إذا قام الإيرانيون بالتصعيد بهجمات مضادة من جانبهم.

وبحسب التقرير، تعتقد إسرائيل أن بإمكانها إرسال قوات جوية حول العديد من المواقع النووية، لكن إسرائيل لا تملك الأدوات اللازمة لاختراق المنشآت النووية المحفورة في الجبال. وقال الجنرال فرانك ماكنزي، الذي كان مسؤولاً عن خطط الحرب الإيرانية - عندما كان يدير القيادة المركزية الأمريكية: "الهدف النووي هدف صعب للغاية". وقال "هناك العديد من البدائل الأخرى لهذا الهدف"، مضيفا أن العديد منها - بما في ذلك البنية التحتية للطاقة - سيكون من الأسهل تنفيذها.