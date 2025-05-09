إسرائيل/ كروم العنب تكريمًا لعميحاي ويتسان: "لفتة رمزية لإعادة بناء معبر كرم أبو سالم"

تكرما لذكرى عميحاي ويتسان، أحد أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ الذي سقط أثناء الدفاع عن مجتمعه، غرست شجرة مكونة من 4000 شتلة جذورها في كرم أبو سالم، وهو كيبوتس على حدود غزة تعرض لضربة قوية في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. هذه المبادرة، التي تقودها منظمة "أيليت هشاحر".

لقد حشد المتطوعون والطلاب الأمريكيون في يشيفا ماتيتياهو في إسرائيل جهودهم لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة، وهو مشروع له أهمية خاصة، حيث تم زرع الكرم على أرض مخصصة لإيواء مصنع نبيذ مجتمعي مستقبلي، وهو المشروع الذي دافع عنه عميحاي نفسه بشغف لسنوات.

وقال الحاخام شلومو رعنان، رئيس منظمة أيليت هشاحر"ضحى عميحاي بحياته لحماية هذا المكان. عندما يأتي الطلاب والمتطوعون إلى هنا لزراعة كرم عنب، فإنهم يُكملون رؤيته ويُعززون التواصل مع المجتمعات المحيطة بغزة ومع العائلات التي تُعيد بناء منازلها"

بعد الغرس، قام المشاركون بجولة في الكيبوتس، حيث شاهدوا المنازل المتضررة وقاموا بزيارة عميحاي شيندلر - الذي أصيب بجروح خطيرة في معركة كيرم شالوم - في منزله. واستمعوا إلى قصة رحلة شفائه، برفقة الموسيقية إيتزي أكيرمان، التي تتعاون مع المدرسة الدينية والمنظمة. وغنوا معًا أغاني مؤثرة وصلوا في ذكرى الضحايا.

وعبر سكان الكيبوتس عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تشجعهم وتمنحهم الأمل في مسيرة تأهيلهم. وتشكل هذه البادرة الرمزية جزءًا من مهمة أوسع نطاقًا لمنظمة أييليت هشاحر، التي تعمل منذ بداية القتال على تعزيز المجتمعات المتضررة.

وتمتلك المنظمة، التي تعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود، العديد من المشاريع الأخرى: إنشاء خيمة صلاة في ساحة الرهائن، وبناء المعابد اليهودية في جميع أنحاء البلاد، ودعم الأسر في المجتمعات القريبة من غزة، وبناء الجسور بين المجتمعات المتنوعة.

إن زراعة الكروم هذه، التي ترمز إلى إعادة الميلاد والأمل، توضح الرغبة في إعادة بناء وإحياء الحياة في هذه المناطق المدمرة، مع تخليد ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم لحماية أحبائهم.