أول نائب أمريكي التقى الشرع يكشف :"كان لدى داعش خطة لاغتيالي والشرع يدرس تطبيع العلاقات مع إسرائيل بجدية"

قال كوري ميلز، أول عضو في الكونغرس الأمريكي يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ، في مقابلة نشرت اليوم (السبت) على قناة "إيران إنترناشونال" الإيرانية المعارضة، إن "الزعيم السوري الجديد أبدى اهتمامه بالتطبيع مع إسرائيل".

قال ميلز في مقابلة: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا إنهاء نفوذ النظام الإيراني في سوريا، فعليها منح الحكام الجدد في دمشق فرصة". وأكد أيضًا أن الشرع أبدى استعداده واهتمامه بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل. وأضاف: "لقد أوضح أنه يفكر في إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، وهو يدرك تمامًا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار".

قد يعجبك أيضًا -

وأوضح ميلز، وهو عضو جمهوري في الكونغرس، أن "مفتاح النجاح في هذه العملية هو دعمنا للرئيس الشرع حتى يتمكن من القضاء على نفوذ النظام الإيراني الذي لا يزال موجودا على الأراضي السورية".

قال ميلز أيضًا إن رحلته إلى دمشق لم تكن آمنة. وأضاف: "كان لدى داعش خطة لاغتيالي أثناء وجودي في سوريا. حتى أنهم خططوا لمكان العملية باستخدام سيارة مفخخة".

وأكد :"ما الذي سنخسره حقًا إذا استمرينا في دعم أحمد الشرع؟ لكننا نعلم يقينًا ما سنخسره إذا أعاد النظام الإيراني تأسيس حكومته بالوكالة في سوريا، وندرك تمامًا تداعيات ذلك على المنطقة وعلى حلفائنا. لن يسمح الشرع بعد الآن بوجود الميليشيات، كما كان الحال في عهد الأسد".