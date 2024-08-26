"خطر على سلطة القانون": اول التماس للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء تعيين مفوض الشرطة الجديد الذي عينه بن غفير

قدمت حركة جودة الحكم في إسرائيل التماسا عاجلا إلى المحكمة العليا اليوم (الاثنين)، تطالب فيه بإلغاء تعيين المراقب دانييل ليفي في منصب مفوض الشرطة الإسرائيلية، بعد أن تمت المصادقة على تعيينه أمس في جلسة الحكومة الإسرائيلية.

ويدعي الالتماس أن قرار تعيين المراقب ليفي يتسم بنقص المعقولية بصورة كبيرة للغاية ويشكل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الأساسية للقانون الإداري، فضلاً عن ثقة الجمهور في نظام إنفاذ القانون.

وتشير الحركة إلى "سلسلة من العيوب الأساسية في عملية التعيين ومؤهلات المراقب ليفي لهذا المنصب. ومن بين أمور أخرى، يُزعم أن المراقب ليفي يمتلك أقل خبرة بين كبار قادة الشرطة، وأنه في منصبه الحالي كقائد في المنطقة الساحلية، تم تسجيل زيادة حادة في قضايا الجرائم الخطيرة تحت قيادته.

ويشير الالتماس أيضًا إلى "عدم استقلالية ليفي واستعداده لتنفيذ رغبات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير. وتجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الأخير فقط حدثت قضية ترقية ضابط الشرطة مئير سويسة إلى رتبة المشرف الرئيسي رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة. وبحسب الملتمسين، فإن هذا السلوك يشير إلى عدم قدرة ليفي على تحمل الضغوط السياسية وحماية استقلال الشرطة".

إضافة إلى ذلك، يؤكد الالتماس على أن عيوب التعيين تأخذ طابعا أكثر خطورة في ضوء التعديل رقم 37 على مرسوم الشرطة، الذي وسع من صلاحيات وزير الأمن القومي على حساب استقلالية الشرطة. وتزعم الحركة أنه في ظل هذه الظروف فإن تعيين مفوض مستقل له أهمية قصوى ومستقل عن العوامل السياسية.

وعلى ضوء كل ذلك، فإن حركة جودة الحكم تطلب من المحكمة العليا "إصدار أمر مشروط وأمر مؤقت من شأنه تأجيل التعيين، وتحديد موعد جلسة استماع عاجلة بشأن الالتماس. وذلك نظرا للحجم الكبير أهمية دور المفوض وضرورة ضمان استقلال الشرطة وثقة الجمهور بها".

المحامي د. إلياد شارغا، رئيس حركة جودة الحكم: "تعيين دانييل ليفي في منصب المفوض ليس أقل من كارثة على الديمقراطية الإسرائيلية. ويثبت سلوكه بما لا يدع مجالاً للشك أنه غير قادر على تحمل الضغوط السياسية وحماية استقلال الشرطة. إننا نطالب المحكمة العليا بالتدخل الفوري ومنع الشرطة الإسرائيلية من أن تصبح الذراع السياسي لوزير الأمن القومي. هذه لحظة حاسمة في النضال من أجل صورة دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية تحافظ على سيادة القانون".