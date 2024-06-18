نائبة الرئيس الأمريكي تلتقي بعميت سوسنا وتثني على شجاعتها في الكشف عن تعرضها لعنف جنسي خلال احتجازها من قبل حماس

التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) بعميت سوسنا، التي أطلقت سراحها من أسر حماس في صفقة الرهائن، وشهدت بأنها تعرضت لعنف جنسي خلال 55 يومًا من احتجازها في قطاع غزة. أثنت هاريس على شجاعة سوسنا في التحدث عن العنف الجنسي الذي تعرضت له، قائلة: "هذه الأدلة، كما أخشى، لن تزداد إلا مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن". وأضافت: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن وضع المختطفين، ولن نبقى صامتين".

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في فعالية أقيمت في البيت الأبيض لرفع مستوى الوعي حول العنف الجنسي في النزاعات، أشارت هاريس إلى الأعمال المروعة التي ارتكبتها حماس ضد الرجال والنساء في مجزرة 7 أكتوبر. وقالت هاريس: "رأيت صوراً لنساء إسرائيليات ينزفن ويختطفن، وارتكبت حماس عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي في حفل نوفا. وعثر على جثث نساء عاريات من الخصر إلى الأسفل، وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن ومطلقات النار في الرأس".

وفي هذا السياق، التقت هاريس بأميت سوسنا التي وصفت كيف تعرضت لاعتداء جنسي أثناء احتجازها. وقالت سوسنا: "لو قال لي أحد قبل بضعة أشهر، عندما كنت أجلس في غرفة مظلمة في غزة مقيدة وغير قادرة على الكلام، أنني سأقف هنا اليوم، كنت سأظن ذلك جنونًا. كنت في الأسر، يعني عدم السيطرة على ما يحدث لك ولجسدك. لم يكن لدي أي صوت، ولم يكن لدي أي خيار، ولم يكن لدي أي سيطرة على حياتي".

وأكدت سوسنا: "لا أرى نفسي ضحية، أنا امرأة قوية ومستقلة. الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له لا ينبغي أن يحدث لأي شخص، قلت لنفسي إذا خرجت منه على قيد الحياة، سأكون أقوى، ولن أدع ذلك يحدد هويتي".

وأضافت: "عندما كنت في الأسر، لم يكن لدي أي خيار، ولكن الآن أستطيع أن أتحدث عن الأشياء الفظيعة التي لا تزال تحدث هناك. وما زال هذا يحدث هناك للنساء والرجال، ولأخواتي وإخوتي الموجودين هناك".

في وقت سابق، تحدثت سوسنا في تجمع حاشد في واشنطن، مشيرة إلى صعوبة الوقوف في هذا المكان بينما لا يزال 120 مختطفًا محتجزين في غزة. شددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق آخر وضرورة تنفيذه في أقرب وقت ممكن: "أنا أفعل ذلك لأنني أفهم كيف يمكن لأي نشاط أن يساعد في عودتهم لأصدقائي إلى المنزل، ويجب إطلاق سراحهم جميعًا بسرعة، وأنا أعلم أنني كنت هناك في كل ثانية".

واختتمت سوسنا بالقول: "عندما تكون أسيراً لدى حماس، فأنت دائمًا في حالة من التوتر. فالمسدس موجه نحو رأسك، حرفيًا. يمكن أن تتدهور الأمور بشكل كبير في ثوانٍ. وفي كل يوم كنت هناك، كان علي أن أواجه تهديدات مختلفة. كانت هناك تجارب رهيبة لم أكن أتوقعها، ولا حتى في أسوأ كوابيسي".