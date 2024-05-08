جماعات يهودية تحتج على زيارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للجامعة المجرية

احتجت المنظمات اليهودية والسفارة الإسرائيلية في المجر على زيارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي كان في بودابست هذا الأسبوع بدعوة من إحدى الجامعات الحكومية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وكتبت ثلاث جمعيات تمثل الجالية اليهودية، اليوم الأربعاء، أن “أحمدي نجاد معاد للسامية بشكل علني”، وحثت إدارة جامعة لودوفيكا على الامتناع عن “إعطائه الفرصة لنشر أفكاره الخطيرة والسامة”.

كما احتجت أكبر منظمة يهودية في المجر، ماسيهيسز، قائلة: "هذا يتناقض تمامًا مع مبدأ عدم التسامح مطلقًا الذي تلوح به الحكومة ضد معاداة السامية"، وردت في بيان صحفي. وبالنسبة للسفارة الإسرائيلية، فهي "إهانة خطيرة" "تدوس على ذكرى" نحو 600 ألف يهودي مجري قضوا في المعسكرات النازية.

يوجد في البلاد أكبر جالية يهودية في أوروبا الوسطى حيث يبلغ عدد أعضائها حوالي 100000. ولم تستجب جامعة لودوفيكا، التي تدرب موظفي الخدمة المدنية المستقبليين، لطلبات وكالة فرانس برس. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيلنا أن أحمدي نجاد وصل إلى بودابست يوم الاثنين لإلقاء كلمة والمشاركة في اجتماع حول القضايا البيئية. ومن المقرر إقامته حتى يوم الجمعة. وردت وزارة الخارجية المجرية في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، قائلة إن الحكومة المجرية "لا تتدخل في البرامج الجامعية"، مضيفة "أنها لم تستقبل الرئيس الإيراني السابق".