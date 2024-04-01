من هو القائد الإيراني محمد رضا زاهدي الذي اغتيل بغارة في دمشق؟

أسفرت غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مبنى في القنصلية الإيرانية بمنطقة المزة بضواحي دمشق الى مقتل القيادي في فيلق قدس محمد رضا زاهدي (79 عاما) وخمسة آخرين، الحديث يدور عن الهجوم الإسرائيلي الثاني في منطقة دمشق في غضون 24 ساعة.

وقتل الى جانب زاهدي ثلاثة مستشارين إيرانيين، ويعتبر زاهدي ابرز شخصية إيرانية عسكرية تتعرض للاغتيال خلال السنوات الأخيرة، وهناك من يقول أنه الشخصية الأكبر منذ اغتيال قاسم سليماني، وذكرت تقارير أن زاهدي كان مسؤولا عن تفعيل وتوجيه قوات حزب الله والمجموعات المسلحة في سوريا.

ويعتبر محمد رضا زاهدي قياديا كبيرا جدا في قوة قدس التابعة للحرس الثوري، وتولى في الماضي أيضا قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس والثوري بالسنوات 2005 حتى 2008، وقيادة فرقة الإمام الحسين. كما كان مسؤولا عن الوحدة 18000 في قوة قدس ، والمسؤولة من بين الأمور الأخرى عن تهريب الوسائل القتالية والأسلحة الدقيقة الى لبنان.

وشغل منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات 2016 حتى 2019، وتولى قيادة قاعدة ثأر الله مع الحفاظ على منصبه قائدًا لقوات الحرس البرية خلال الفترة ما بين 2005-2006.

وشارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في سنوات الثمانينات، وكذلك في الحرب في سوريا، حيث ينشط منذ 2008 حتى 2016 في فيلق القدس وكان قائدا للحرس الثوري في سوريا ولبنان.