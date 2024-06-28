الولايات المتحدة تدعو وزراء خارجية 31 دولة تضم إسرائيل والدول العربية لحضور قمة الناتو في واشنطن الشهر الوشيك

دعت الولايات المتحدة وزراء خارجية إسرائيل والعديد من الدول العربية لحضور قمة الناتو في واشنطن الشهر الوشيك، لعرض سياسة إدارة بايدن الرامية إلى تعزيز شراكات وتحالفات واشنطن الدولية، لكنها ستسلط الضوء أيضًا على ما يعتبره العديد من الدبلوماسيين تناقضات في موقف واشنطن بشأن أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس.

وبينما تصطف الدول الأعضاء لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن العديد من أعضائها وشركائها منقسمون للغاية بشأن حرب إسرائيل مع حماس في غزة.

وعادة ما يدعو حلف شمال الأطلسي بعض شركائه على الأقل لحضور اجتماعه السنوي، ولكن بصفتها الدولة المضيفة لقمة الذكرى السنوية، دعت الولايات المتحدة وزراء خارجية 31 دولة لديها شراكات مع الحلف، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، جزئيًا في محاولة. لتجنب التوترات المحتملة بشأن دعوته لزيارة إسرائيل

ومن بين المدعوين العرب مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ولن يحضر وزراء خارجية الدول الشريكة الاجتماعات الرسمية لحلف شمال الأطلسي وسيحضرون الأحداث على هامش القمة، مثل عشاء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في بيان إن "الأمين العام ستولتنبرغ دعا رؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الـ 32، بالإضافة إلى زعماء شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ (أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية)".وأضاف أن "الاجتماعات على المستوى الوزاري مع ممثلي الناتو المشتركين الآخرين تنظمها السلطات الأمريكية".

ويقول محللون إن ضم العديد من الدول العربية وإسرائيل إلى القمة هو وسيلة للولايات المتحدة لتوضيح قيمتها كقوة متقاربة وفوائد تحالفاتها المتعددة الأطراف.

وقال جوناثان لورد، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الفكر الأمريكي الجديد في واشنطن: "لقد كانت رؤية وتطلعات طويلة الأمد للإدارات الأمريكية المتعددة لبناء نسخة ما من الناتو العربي".

"إن إعطاء الناس جولة مجنونة للتعرف على فوائد وميزات هذا النوع من التحالف المتعدد الأطراف ربما يكون الرسالة الأكثر أهمية."