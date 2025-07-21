بعد أحداث السويداء || محلل أمريكي :" الولايات المتحدة لا زالت تدعم نظام الشرع"

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على خلفية الأحداث في السويداء والاشتباكات بين الدروز والبدو، أكد المحلل السياسي الأمريكي حازم الغبرا أن "الولايات المتحدة لا زالت تدعم نظام الشرع في سوريا، فلا يوجد بديل له" لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات الغبرا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"لا زالت واشنطن تدعم حكومة الشرع والتجربة الانتقالية الجديدة ، وذلك بسبب غياب البديل، الولايات المتحدة مهتمة بالاستقرار في المنطقة وفي سوريا تحديدا ، لكن من جانب آخر الأصوات تتعالى في واشنطن حول رفع العقوبات بهذا الشكل السريع وأسئلة حول الدور التركي وحول الدور السعودي ، الدولتان الضامنتان أمام الرئيس ترامب، ونثمن دور الأردن، الا انه ليس دورا ضامنا"

رابط الحلقة كاملة :