اجتماع تركي قطري مصري لدفع المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

كشف مسؤول تركي لـ i24NEWS أن مدير جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) إبراهيم قالن عقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 اجتماعاً مهماً في العاصمة المصرية القاهرة، مع كل من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بصفتهما وسيطين وضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المسؤول، تناول الاجتماع آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في ظل ما وصفه بـ تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافة إلى بحث تعزيز الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون والتنسيق مع مركز التنسيق المدني–العسكري (CMCC)، بهدف إزالة جميع العقبات التي قد تعيق استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات مستقبلية.

وشدد الجانب التركي خلال الاجتماعات على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بجميع إمكاناتها، مؤكداً التزام أنقرة بالدور الذي تلعبه في ضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت الهدوء في القطاع.