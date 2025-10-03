الموساد يعلن الكشف عن خلية خططت لاستهداف أهداف إسرائيلية ويهودية في ألمانيا

قام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بتحديث نيابة عن الموساد بأن "يوم الأربعاء تم الكشف في ألمانيا عن خلية مسلحة يُشتبه بأنها مرتبطة بمنظمة حماس وكانت تخطط لاستهداف أهداف إسرائيلية ويهودية، وقد اعتقلت أجهزة الأمن الألمانية (BFV) ثلاثة من أعضاء الخلية". وبحسب الشبهات فإن تلك الخلية كانت مرتبطة بحماس وخططت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية. وقد أمكن اعتقال أعضاء الخلية بفضل التعاون الوثيق بين الموساد والاستخبارات والمهام الخاصة وقوات الأمن والاستخبارات في ألمانيا.

في إطار العملية، اعتقلت أجهزة الأمن الألمانية (BFV) ثلاثة من أعضاء الخلية الذين كان بحوزتهم وسائل قتالية، والتي يُشتبه بأنها كانت مُعدة لتنفيذ الهجوم. هذا الاعتقال يضاف إلى عمليات أخرى قام بها الموساد في الأسابيع الأخيرة في أنحاء أوروبا بالتعاون مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك في النمسا.

قضية إحباط الخلية وكشف المنفذين والأسلحة تمتد عبر عدة دول، وهي جزء من نشاط واسع لجهاز الموساد في جميع أنحاء أوروبا، حيث تم تحديد مخابئ أسلحة إضافية واعتقال عناصر آخرين بشبهة ارتكاب جرائم مسلحة. وأفاد الموساد أنه "سيواصل العمل في كل مكان لإحباط أنشطة عدائية تستهدف إسرائيليين ويهود في الخارج، وذلك بالتعاون الكامل مع جهات الأمن والاستخبارات في إسرائيل وحول العالم".