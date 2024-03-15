وفد التفاوض الإسرائيلي سيسافرإلى الدوحة، "بعد أن يناقش المجلس الوزاري الموسع ومجلس الوزراء الحربي موقف البلاد"

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن "وفد التفاوض الإسإسرائيلي سيسافر إلى الدوحة، بعد أن يناقش المجلس الوزاري الموسع ومجلس الوزراء الحربي موقف إسرائيل".

وفي السياق قالت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات غزة، اليوم الجمعة، إن "الجانب الإسرائيلي يبدي مرونة بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، لكنه ما زال يرفض وقف الحرب كلياً"، وحسبما أكدت مصادر في حركة حماس لـصحيفة "الشرق"، فإن "الورقة الجديدة التي قدمتها الحركة للوسطاء في المفاوضات، تتضمن تقديم الحركة تسهيلات في ملف الأسرى مقابل وقف الحرب، بينما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مطالب حماس لا تزال غير واقعية".

وكان سياسي إسرائيلي قد قال إن "حماس تتقدم بمطالب مجنونة، ولا يوجد اتجاه للتحرك فيه". وأضاف أن "المجلس الوزاري الموسع ومجلس الوزراء الحربي سيناقشان موقف إسرائيل التفصيلي في الأيام المقبلة ثم سيقرران ما إذا كانا سيأمران فريق التفاوض بالسفر إلى الدوحة".