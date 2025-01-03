وزير الداخلية اللبناني: عثرنا على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات لسفارة إيران بحقائب

قال وزيرالداخلية اللبناني بسام المولوي، مساء اليوم الجمعة،"عثرنا على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات لسفارة إيران بحقائب أمس" وتابع "نحترم قرار الشعب السوري ونعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود"وأضاف"لا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوبا في لبنان أو صدرت بحقه مذكرة دولية".

وأكد بسام المولوي على أنه "رحلنا بعض السوريين الذين دخلوا بصورة غير شرعية إلى بلدهم بعد انتهاء التحقيق معهم" وأفاد"الجيش يقوم بواجباته في حماية الحدود"وتابع"قرار وضع قيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا مجرد "تدبير" ظرفي ومؤقت"