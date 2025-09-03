سرايا أنصار السنة تتبنى التفجير الضخم في حي المزة 86 في العاصمة دمشق

قد يعجبك أيضًا -

افادت مصادر إعلامية سورية أن الانفجار الضخم في حي المزة 86 في العاصمة دمشق، جراء استهداف حاجز لقوات الأمن العام ،هذا وأعلنت سرايا أنصار السنة مسؤوليتها عن التفجير، وتضاربت الأنباء بأن العملية كانت محاولة لاغتيال المسؤول الأمني لحي المزة 86 أبو العز.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قدم لنا مزيدا من التفاصيل :"سمع دوي انفجار ضخم جدا في حي المزة 86 ، أحد أحياء مدينة دمشق الغربية ، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من حاجز للأمن العام عند مدخل الحي الكبير، شوهد عناصر الأمن العام وهم يطالبون السكان عدم الخروج من منازلهم، وصلت سيارات وإسعاف كثيرة للمكان وانتشار عدد كبير من عناصر الأمن العام.. على ما يبدو فصائل تقف وراء الانفجار"

وتابع :" ويشار الى أنه قبل عدة أشهر وقعت تفجيرات سابقة قبل عدة أشهر بالقرب المكان هنالك تفجيرات، والتي نفذتها فصائل كانت على خلاف مع حكومة الشرع ، وهي ذاتها الفصائل التي جاءت معه من إدلب، لكن على ما يبدو يوجد خلافات فيما بينها، والتي على ما يبدو وصلت الى حد التفجيرات بينهم".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن : الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي، وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.