تفشي عدوى بكتيريا مقاومة في ثلاثة أقسام في مستشفى رامبام شمال إسرائيل

أعلن مستشفى رمبام في حيفا شمال إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، عن تفشي إصابات تلوث في عدة أقسام، كما جاء في الإعلان أن الإدارة أمرت باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تفشي العدوى – بكتيريا من نوع مكورة راكدة و الكلبسيلة الرئوية وفطر من نوع المبيضات اوريس. وأكد المستشفى أنه خلافا للتقارير والادعاءات التي سمعناها، يواصل المستشفى العمل كالمعتاد، مع توقف الأقسام المعزولة فقط عن استقبال مرضى جدد.

من جانبه أمر مدير رامبام البروفيسور ميكي هالبرتال أنه في الأقسام التي تم العثور على العدوى فيها، ستتحرك الفرق الطبية للعمل بالحماية الكاملة عند الانتقال من مريض إلى آخر، وأيضا أنه لن يتم قبول أي مرضى جدد حتى يتم التغلب على تفشي المرض.، كما اصدار تعليمات الى عائلات المرضى الذين يزورون الأقسام على حماية أنفسهم والحفاظ على نظافة أيديهم.

وذكر بيان المستشفى"هذه العدوى لا تشكل خطراً على الأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة فإنها قد تسبب مضاعفات تهدد الحياة. ويشكل التعامل مع هذا النوع من العدوى تحدياً خاصاً في المستشفيات التي يوجد بها إشغال كبير في غرفة الطوارئ والأقسام الداخلية في كل أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة".