بعد أسبوعين من الحرب مع إيران: عائلات الرهائن تستأنف الاحتجاجات للمطالبة بعودة أحبائهم

قد يعجبك أيضًا -

بعد أسبوعين مضطربين من الحرب بين إسرائيل وإيران، عادت عائلات الرهائنن للتظاهر ، الليلة السبت، مطالبةً باستئناف المحادثات وعودة أحبائهم إلى ديارهم. وشاركت في المظاهرة التي نُظمت عند بوابة بيغين في القدس عائلات 50 رهئنة - بينهم جنود ومدنيون - ممن بقوا في غزة لأكثر من 630 يومًا.

وقالت عائلات الرهائن في بيان، اليوم السبت، إن "الإنجاز الأمني ​​مع إيران يجب أن يُترجم إلى اتفاق سياسي في غزة - والوقت ينفد". وقالت إيناف تسينغاوكار، والدة ماتان، في بيان لها عند بوابة بيغين: "لقد نجا أبناؤنا حتى الآن رغم كل الصعاب، لكنهم لن يصمدوا طويلًا. إذا لم يعودوا الآن - سيموتون في الأسر. يعيش المختطفون على وقتٍ مُستقطع. يجب إنقاذهم، وهناك اتفاقٌ كفيلٌ بذلك".

إن تزايد التقارير عن اتصالات دبلوماسية جديدة، بما في ذلك لقاء بين عائلات الرهائن ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يُعطي العائلات أملًا حذرًا. قال يهودا كوهين، والد الجندي الرهئنة نمرود: "قال روبيو إن النصر الحقيقي يكمن في عودتهم إلى ديارهم". وأضاف: "أدعو ترامب ألا يستسلم للمتطرفين في حكومة نتنياهو - أعد ابني إلى الوطن!".

كما وجهت العائلات أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "هناك اتفاق مطروح، لكن ما يمنعه هو رفض نتنياهو إنهاء الحرب. فكما قرر شن عملية ضد إيران، عليه الآن أن يقرر إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن". إلى جانب هذه التصريحات اللاذعة، دعا أفراد العائلة إلى الوحدة والدعم الشعبي لعملية سياسية شاملة. وختم إيتسيك هورن، والد إيتان المحتجز في غزة، قائلاً: "شعب إسرائيل متلهف لإغلاق هذه الدائرة. إما نصر سياسي الآن - أو خسارة فادحة للرهائن وفوضى عارمة في غزة. أعدوا أطفالنا إلى ديارهم".