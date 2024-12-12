رجل دين سوري بارز في مقابلة خاصة مع i24NEWS : "لا أستبعد السلام مع إسرائيل بعد الانقلاب"

تحدث عبد الجليل السعيد، نائب مفتي سوريا السابق، في مقابلة خاصة مع معلقنا للشؤون العربية باروخ ياديد، أذيعت مساء اليوم (الخميس) في النسخة الرئيسية مع نافا دارومي، عن الأوضاع في بلاده في سوريا، بعد أيام من سقوط نظام الأسد. وتطرق اللقاء إلى الصدمة التي لا تزال تعيشها سوريا وإلى مستقبلها الغامض وعلاقاتها مع إسرائيل.

أشار السعيد في المقابلة إلى أن جارتنا الشمالية تعتبر إسرائيل عاملاً مهماً، بل مركزياً، في سقوط الأسد. وقال: "ظن زعماء محور السلوك في الوطن العربي أن السابع من أكتوبر سيكون بمثابة سفينة نوح التي سيصعدون عليها، ثم تبين أنها سفينة التايتنك التي أغرقتهم". وأضاف أن العالم العربي يرى أن إسرائيل هي التي قلبت دفة الأمور بعد أن راهن على أنها لن تتحمل عبء عملية عسكرية طويلة.

وتحدث أيضاً عن العمى والعزلة كعامل آخر أدى إلى سقوط الحاكم القاسي، وهو يراهن على أن خامنئي أصبح أضعف من أي وقت مضى، بعد أن تم تقطيع أطراف أذرع إضافية للأخطبوط الإيراني. هل كل هذا سيجلب السلام بين إسرائيل وسوريا؟ السعيد لا ينكر ذلك ويتمنى أن توسع قناة i24NEWS بثها إلى سوريا: "ربما تكونون جسرا للسلام الحقيقي بين الدول، ولبرما تحاولون جذب جمهور متابعين من سوريا وأتمنى أن نرى مراسلكم يقدم تقريرا من قلب دمشق."