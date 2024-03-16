الإعلان عن وفاة سجين أمني يحمل الجنسية الإسرائيلية كان التحقق بصفوف حماس في غزة

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية اليوم السبت وفاة السجين الأمني جمعة أبو غنيمة بعد العثور عليه فاقدا للوعي في زنزانته الثلاثاء الماضي, واعتقل أبو غنيمة في سجن "ايشل" بعد تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة مساعدة العدو في الحرب والانضمام لتنظيم إرهابي منذ العام 2016، وأبو غنيمة مواطن عربي من سكان القرية البدوية خشم زنة في النقب جنوب إسرائيل.

واعتقل أبو غنيمة قبل شهرين من قبل الجيش الإسرائيلي، بعد محاولته الدخول الى إسرائيل من قبل قطاع غزة. وكان أبو غنيمة اجتاز السياج الحدودي قبل ثماني سنوات وانضم الى تدريبات الذراع العسكرية لحركة حماس. وذكر البيان الصادر عن الشاباك بأن أبو غنيمة قدم تفاصيل لحماس عن مواقع القواعد العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، وقام بمراقبة الأراضي الإسرائيلية واستجاب لعروض حماس تنفيذ هجمات.

وفي وقت تجنيده مع حملس، قام نشطاء حماس بأخذ أبو غنيمة للتحقيق، وبعد ثلاثة أشهر مكث خلالها في منازل نشطاء حماس، التحق أبو غنيمة بالتدريب العسكري الأساسي. وفي وقت لاحق، تم إرساله إلى التدريب المتقدم مع مقاتلي النخبة، حيث تم تدريبه على مهاجمة مدينة واحتلال موقع عسكري. خلال إقامته في قطاع غزة، استجاب لعروض مختلفة لتنفيذ أنشطة هجمات، بما في ذلك تنفيذ عمليات إطلاق نار في الأراضي الإسرائيلية ضد جنود، والعودة إلى إسرائيل والتجنيد في الجيش الإسرائيلي من أجل نقل معلومات إلى حماس و بهدف تجنيد نشطاء إضافيين والانضمام إلى منظمة إجرامية في إسرائيل لدفع أنشطة عدائية.

وفي عام 2021، تم سجن أبو غنيمة لمدة عامين من قبل حماس، بسبب عدم الالتزام بالقيود المفروضة عليه. واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي غنيمة في كانون ثاني/ديسمبر 2023، أثناء محاولته دخول الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وعند اعتقاله تم تحويله إلى جهاز الأمن العام-الشاباك للتحقيق معه.