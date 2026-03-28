تعيين تال جلبوع متحدثة رسمية باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

من المتوقع تعيين تال جلبوع، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الحيوان والفائزة ببرنامج الواقع "الأخ الأكبر"، متحدثةً رسميةً جديدةً باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يُمثل انتقال جلبوع من عالم النشاط السياسي وبرامج الواقع إلى قلب الفعاليات العامة في البلاد تغييرًا هامًا في فريق نتنياهو، وستكون ثالث متحدثة رسمية خلال العام ونصف العام الماضيين.

ستتولى جلبوع، التي شغلت في السنوات الأخيرة منصب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحيوان، منصب المتحدث الرسمي السابق، زيف أغمون، الذي أنهى مهامه بعد الكشف عن تصريحات عنصرية من ماضيه.

تال جلبوع هي أيضًا عمة غاي جيلبوا دلال، الذي اختطفته حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُطلق سراحه في صفقة الرهائن الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. في يوليو/تموز 2024، بينما كان دلال لا يزال أسيرًا لدى حماس، وُجهت إلى جلبوع تهم الاعتداء البسيط، وعرقلة عمل ضابط شرطة، واستخدام القوة أو التهديد، وذلك بعد أن هاجمت ناشطين من حزب يش عتيد قبل عام. وقد أُسقطت التهم الموجهة إليها لاحقًا. قد ينبع اختيار جيلبوا، من بين أمور أخرى، من العلاقة الوثيقة والثقة الكبيرة التي تربطها بعائلة نتنياهو، ولا سيما زوجة رئيس الوزراء سارة وابنه يائير. ويُزعم أن نتنياهو يبحث حاليًا عن شخصيات موالية ومناضلة قادرة على تمثيل مواقف المكتب بحزم في مواجهة التحديات الإعلامية العديدة. وتُعتبر جيلبوا شخصًا قادرًا على إيصال الرسائل بطريقة مباشرة وحازمة.