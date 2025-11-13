جريمة مروعة في الاسكندرية: مهندس الكيمياء النووية يُقتل وسط الشارع

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية في منطقة كرموز بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية، البالغ من العمر 35 عامًا، كان يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية، حين فاجأه المتهم وأطلق عليه وابلًا من الرصاص من سلاح "طبنجة"، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد أفرغ الجاني الخزنة بالكامل في جسد الضحية، حيث أصيب بما يقارب 13 طلقة.

وبحسب التحريات، كانت هناك علاقة صداقة بين القاتل والمجني عليه قبل أن تنشأ بينهما خلافات تتعلق بتجارة قطع غيار السيارات، ما أدى إلى ارتكاب الجريمة.

وأكد مصدر أمني أن الجريمة "تحمل طابعًا مدبرًا بامتياز"، مشيرًا إلى أن الحادث أثار غضبًا واسعًا في مصر بسبب وحشيته وطبيعته المروعة وسط الشارع العام.