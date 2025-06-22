وزير الخارجية الإيراني غاضب من ترامب: "لقد خنت، لقد تجاوزت الخط الأحمر"

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بعد ساعات من الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية: عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤتمرًا صحفيًا في إسطنبول اليوم (الأحد). ومن جملة ما قاله: "أمريكا وإسرائيل تجاوزتا خطًا أحمر كبيرًا بمهاجمة منشآتنا النووية"، مضيفًا: "ترامب خان إيران".

وقال: "تتحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لهذا العدوان، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة والضرورية للتصدي للعدوان الأمريكي والإسرائيلي". وأضاف: "هذا يُظهر أن البيت الأبيض خاضع لنتنياهو، وهذا عار على جميع الأمريكيين. فلننتظر ردنا أولًا، وبعد انتهاء العدوان، سنقرر كيفية استئناف الدبلوماسية. ما زلنا نتلقى رسائل من الأمريكيين عبر قنوات مختلفة، وسنرد على الوسطاء عند الضرورة".

قال وزير الخارجية الإيراني: "إن الصمت في وجه الأعمال العدائية سيقود العالم إلى مرحلة خطيرة، وندعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ونطالب الوكالة الدولية بالوفاء بالتزاماتها القانونية ردًا على الهجوم الخطير على منشآتنا النووية السلمية".

وأضاف: "لإيران الحق في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، ونحتفظ بحق الرد. لن نساوم أبدًا على سيادة واستقلال أراضينا وشعبنا - يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن هذا ليس هو الحال الآن. لقد أظهرت الولايات المتحدة عدم احترامها للقانون الدولي". وتابع: "لقد تعرضنا لهجوم، وعلينا الرد وفقًا لحقنا المشروع في الدفاع عن النفس، كنا في خضم مفاوضات مع الأمريكيين عندما فجرت إسرائيل ذلك الهجوم".

قال: "لا أعرف مسار المفاوضات المستقبلي - العدوان الأمريكي يهدد السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "لقد تعرضنا لهجوم بتهم باطلة بأننا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. برنامجنا النووي من أجل السلام وسيبقى كذلك".

"ليس لدي معلومات دقيقة عن حجم الأضرار، ولكن لا يهم حجمها. مهاجمة المنشأة بحد ذاتها انتهاك للقانون الدولي. أجريتُ محادثات أمس مع وزراء خارجية المنطقة، وجميعهم قلقون بشأن الوضع، لكنهم تحدثوا جميعًا أمس عن وقف العدوان الإسرائيلي. سأذهب إلى موسكو بعد ظهر اليوم للقاء بوتين. لإيران شراكة استراتيجية مع روسيا. سأجري مشاورات جادة مع بوتين".