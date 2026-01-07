الأمريكيون يدفعون قدمًا: إقامة موقع تزلج إسرائيلي-سوري مشترك في جبل الشيخ

يعمل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، ومن ضمنهم المبعوث توم بارك، على دفع إقامة موقع تزلج إسرائيلي-سوري مشترك في جبل الشيخ، على أراضي في سوريا وإسرائيل - هذا ما نشره لأول مرة مساء اليوم (الأربعاء) عميحاي شتاين.

مصدر مطلع على التفاصيل أفاد لقناة i24NEWS أن الكثير من العمل قد تم بالفعل في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون من سيتلقى دوراً هاماً في إدارة الموقع هم الدروز.

في الأمس أجرى المبعوث باراك مقابلة مع قناة i24NEWS وتطرق إلى محادثات التفاوض: "نتيجة المحادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسوريين هي اختراق كبير. كلا الطرفين ملتزمان بعلاقة جديدة تقوم على الشفافية والشراكة، والتي تعالج الندم من الماضي وتسرّع مستقبلاً تعاونياً."

في الاجتماع الذي عُقد تم التوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية. "الآلية ستخدم كمنصة لحل الخلافات، وستتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل مستمر وتخفف من حدة التوتر العسكري"، أشار باراك.