السفير السعودي في بريطانيا :"التطبيع لن يكون بدون دولة فلسطينية"

قال السفير السعودي لدى بريطانيا، خالد بن بدر أل سعود، أمس (الأحد)، "لن نتمكن من التطبيع مع إسرائيل دون حل للفلسطينيين، والحل للفلسطينيين هو الدولة، هذا واضح للغاية". هذا وجاءت تصريحاته في مقابلة مصورة مع صحيفة "التايمز" البريطانية.

وشدد السفير على أن "هذا لا يعني أننا لا نستطيع إجراء محادثات في الوقت الحالي". "نحن سعداء بمواصلة المشاركة في العملية، مع كل واحد، ولكن لدينا خطوط حمراء. بالنسبة لنا، لإنهاء 74 عاما من الألم والمعاناة الناجمة عن مشكلة واحدة – هذا يجب أن يشمل الفلسطينيين".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك ممكنا مع الحكومة الحالية في إسرائيل، أجاب بن بدر: "الأمر صعب، وإلا كنا هناك، لكنا وجدنا الحل. الأمور الجيدة ليست سهلة. أي شخص يعارض ما يعتبره العالم كله تقريبا يعتبر حلا - ليس صادقا، ولهذا السبب أنا لست متفائلا".

وشدد السفير على أن الحل بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو دولتين - دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وقال: "نحن بحاجة إلى إيجاد حل مقبول لإسرائيل، وهذا يؤدي إلى مستوى معين من التعقيد، بسبب الحكومة الحالية في إسرائيل".