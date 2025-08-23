إيران: "تدمير خلية مرتبطة بإسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية شرق البلاد"

قد يعجبك أيضًا -

تمكنت السلطات الأمنية من تدمير ما سمته "خلية مسلحة مرتبطة بإسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في شرق البلاد"، بحسب ما ذكره التلفزيون الر سمي الإيراني، اليوم السبت. وأضاف أن "تدمير هذه الخلية ساهم في إحباط إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في شرقي البلاد".

ومن جهتها نقلت قناة "العالم" التلفزيونية عن إدارة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان القول إن المجموعة التي تتألف من 7 أشخاص غير إيرانيين تسللت إلى البلاد عبر الحدود الشرقية خلال الأيام القليلة المنصرمة.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، أمس الجمعة، بأن 5 من أفراد الأمن لقوا حتفهم في هجوم مسلح على دورية تابعة للشرطة عند نقطة تفتيش بمنطقة دامن في ولاية سيستان وبلوشستان.