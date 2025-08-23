إيران: "تدمير خلية مرتبطة بإسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية شرق البلاد"

نقلت قناة "العالم" التلفزيونية عن إدارة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان القول إن المجموعة التي تتألف من 7 أشخاص غير إيرانيين تسللت إلى البلاد عبر الحدود الشرقية خلال الأيام القليلة المنصرمة.

يُحمل علم إيراني ضخم تحت برج آزادي (الحرية) التذكاري خلال المسيرة السنوية لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 في طهران، إيران، الأحد 11 فبراير 2024
يُحمل علم إيراني ضخم تحت برج آزادي (الحرية) التذكاري خلال المسيرة السنوية لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 في طهران، إيران، الأحد 11 فبراير 2024(AP Photo/Vahid Salemi)

تمكنت السلطات الأمنية من تدمير ما سمته "خلية مسلحة مرتبطة بإسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في شرق البلاد"، بحسب ما ذكره التلفزيون الر سمي الإيراني، اليوم السبت. وأضاف أن "تدمير هذه الخلية ساهم في إحباط إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في شرقي البلاد".

ومن جهتها نقلت قناة "العالم" التلفزيونية عن إدارة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان القول إن المجموعة التي تتألف من 7 أشخاص غير إيرانيين تسللت إلى البلاد عبر الحدود الشرقية خلال الأيام القليلة المنصرمة.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، أمس الجمعة، بأن 5 من أفراد الأمن لقوا حتفهم في هجوم مسلح على دورية تابعة للشرطة عند نقطة تفتيش بمنطقة دامن في ولاية سيستان وبلوشستان.

