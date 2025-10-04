ترامب: "على حماس التحرك بسرعة، لن أسمح بأي تأخير، لنُنجز هذا الأمر بسرعة"

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حركة حماس، اليوم السبت، عبر منشور في "تروث سوشيال"، بـ"التحرك بسرعة"، مشدداً على أن "جميع الاحتمالات واردة". وأضاف في إشارة إلى حماس، أنه "لن يتسامح مع التأخير، كما يتوقع كثيرون، أو بأي نتيجة تعيد قطاع غزة مصدراً للتهديد من جديد.. لنُنجز هذا الأمر بسرعة. وسيُعامل الجميع بعدالة".

وشدد على ضرورة "إيقاف إسرائيل القصف على غزة مؤقتاً لإعطاء الفرصة لإتمام عملية الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين"،وطالب ترمب حركة حماس.