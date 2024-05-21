الرئاسة السورية تعلن إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، تشخيص زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد(48 عاما) بمرض سرطان الدم "لوكيميا"، وأضافت "بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)".

وأضاف البيان أن "السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المُناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج"

وأسماء الأسد، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد، ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سورية بعد لقاء بشار الأسد، تزوج الاثنان منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.