تحذير من تلوث هواء غير عادي: غبار قادم من شمال إفريقيا سيسبب ضباباً في جميع أنحاء إسرائيل

أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الإسرائيليين اليوم (الثلاثاء) أنه منذ ساعات الصباح تُقاس تراكيز عالية من الجسيمات القابلة للاستنشاق في مركز البلاد وفي النقب، مما يشير إلى تلوث هواء عالٍ. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع في الساعات القريبة القادمة تسجيل تراكيز عالية أيضًا في شمال البلاد، وغدًا، الأربعاء، يُتوقع تلوث هواء عالٍ حتى عالٍ جدًا في جميع مناطق إسرائيل.

وفقًا للبيان، مصدر تلوث الهواء هو الرياح الجنوبية الغربية التي تتسبب في نقل الغبار من شمال إفريقيا إلى منطقتنا. في الوزارات يشيرون إلى أن هذه ظاهرة مؤقتة متوقع أن تزول مع قدوم الأمطار.

في ظل الوضع الحالي، توصي وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الفئات الحساسة - بما في ذلك مرضى القلب والأوعية الدموية، مرضى الرئة، كبار السن، النساء الحوامل والأطفال - بتجنب القيام بنشاط بدني مجهد في الخارج. ويوصى عامة الجمهور بتقليل النشاط البدني المجهد في الهواء الطلق.

أفادت وزارة حماية البيئة بأنها ستواصل تحديث الجمهور الإسرائيلي وفقًا لمعطيات التنبؤات والقياسات في محطات الرصد في جميع أنحاء البلاد.