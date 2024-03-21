السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود

"سيصلى على الأمير خالد بن فيصل يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024 بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم وهو يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في قصر اليمامة بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم وهو يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في قصر اليمامة بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مساء اليوم الخميس، عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود،  مشيرا إلى أنه "سيصلى على الأمير خالد بن فيصل يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024 بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وقال الديوان الملكي في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود، خارج المملكة".

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