السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مساء اليوم الخميس، عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود، مشيرا إلى أنه "سيصلى على الأمير خالد بن فيصل يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024 بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وقال الديوان الملكي في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود، خارج المملكة".