وزير الخارجية الإيراني: "مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة"

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء) لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ولكن مع ضمانات بعدم الاعتداء".

عراقجي أشار إلى أن "ما لم تحققه الضربات العسكرية على المنشآت النووية – لن يتحقق في مفاوضات مستقبلية مع واشنطن". كما لم يستبعد مواجهة جديدة مع إسرائيل وقال إن "كل شيء ممكن، وطهران مستعدة لكل الظروف".

فيما يتعلق بلبنان، شدّد عراقجي على أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بل "تعبر عن آرائها ومواقفها، كما يفعل الآخرون". وأضاف أيضًا أن "قضية سلاح حزب الله هي من مسؤولية الحزب نفسه والحكومة اللبنانية - وذلك نظرًا لأن خطة نزع سلاحه إسرائيلية مئة بالمئة".

رداً على سؤال حول التهديد بإغلاق مضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الرسمية لإيران "واضحة جداً"، وأنها تدعو للسلام والهدوء في منطقة الخليج. وقال إن "إيران دولة تنتج وتصدر النفط، واقتصادها يعتمد إلى حد كبير على النفط. ولهذا السبب، فهي تريد أن تكون الملاحة حرة للجميع".

وفي هذا السياق، تطرق عراقجي اليوم إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا وكتب في حسابه على منصة X: "أنا لا أميل إلى الانضمام لأهداف مجرمي الحرب المطلوبين، لكن نتنياهو على حق في شيء واحد: رئيس وزراء أستراليا هو بالفعل 'سياسي ضعيف'. إيران هي موطن لإحدى أقدم الجاليات اليهودية في العالم، بما في ذلك عشرات الكنس. اتهام إيران بمهاجمة مثل هذه المواقع في أستراليا في الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا لحمايتها في بلدنا ليس منطقياً على الإطلاق".

وكتب وزير الخارجية الايراني "إيران تدفع الثمن بسبب دعم الشعب الأسترالي لفلسطين. ينبغي لأستراليا ألا تحاول استرضاء نظام يرأسه مجرمو حرب. هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تشجيع نتنياهو وأمثاله".