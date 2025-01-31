آلاف المصريين يتظاهرون أمام معبر رفح الحدودي مع غزة رفضا لتهجير الفلسطينيين

تظاهر آلاف المصريين أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اليوم الجمعة، استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية، للتعبير عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفق اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورفع المتظاهرون شعارات منها "لا لتهجير الشعب الفلسطيني"، و"لا لتصفية القضية الفلسطينية"، إلى جانب أعلام مصر وفلسطين.

ودفعت أحزاب عشرات الحافلات إلى مناطق متفرقة في مصر، لنقل الراغبين في المشاركة في التظاهرات، إلى محافظة شمال سيناء، في أقصى شمال شرق البلاد، والتي يقع بها معبر رفح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رد، الأربعاء المنصرم، على اقتراح ترمب، بقوله إن "تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اقترح ترمب على مصر والأردن أن يستقبلا الفلسطينيين من قطاع غزة، بدعوى أن القطاع لم يعد صالحاً للعيش. ورفضت عمان الاقتراح أيضاً، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".