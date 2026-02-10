الشاباك يعلن عن "إحباط شبكة بتوجيه لبناني" خططت لعمليات في الضفة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الثلاثاء عن إحباط شبكة مسلحة في الضفة الغربية "تحت إشراف جهات لبنانية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، وتم اعتقال خمسة أشخاص وتقديم لوائح اتهام بحقهم.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية مع محمد صدقة من قرية عنزة، الذي سافر إلى لبنان وتم تجنيده من قبل موسى أبو سيف، أحد عناصر شبكة تعرف باسم "جبريل"، للعمل على تجنيد خلايا في الضفة الغربية. وبعد عودته عبر الأردن، جند صدقة نشطاء آخرين من رام الله وعنزة، وتم اعتقالهم للتحقيق.

كما كشفت التحقيقات عن خلية ثانية جندها ناشط لبناني يُدعى مجاهِد دهاشة، بالتعاون مع عناصر لبنانية أخرى، وضمت شخصين من قرية تل بالشومرون في العشرينات من عمرهما. وتم تدريب المشتبه بهم على استخدام الأسلحة النارية، وتصوير مواقع سكنية، وتحويل أموال لشراء معدات قتالية.

وأشار الشاباك إلى أن دهاشة كان يقود الشبكة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، وأن الشبكة اللبنانية تواصلت مع الخلايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.