جاي جلبوع دلال لأول مرة في ساحة المختطفين: "أنتم من نبع هذا الأمل، والعمل لم يكتمل بعد حتى يعود آخر مختطف"

وصل المختطف المفرج عنه جاي جلبوع دلال إلى ساحة المختطفين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، وقال"لن ننسى ولو للحظة المختطفين الثلاثة الذين ما زالوا في غزة - ران، ودرور، وسوتيساك. عائلاتهم وشعب إسرائيل بأسره ينتظرون، والعمل لم يكتمل بعد حتى يعود الجميع، حتى آخر مختطف"

وتابع جلبوع دلال "أقف هنا اليوم بعد عامين طويلين وصعبين، بدا وكأنهما دهر. عامان من الظلام والشوق والخوف، ولكن أيضًا من الأمل الذي لم أستسلم له. أنتم من نبع هذا الأمل. قبل أن أنزل إلى الأنفاق، شاهدتُ صورًا من الساحة. أنتم من منحتموني الأمل والقوة، أنتم شعب إسرائيل الذي لا ينسى إخوانه في الخلف - شكرًا لكم!". "شكرًا لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الشجعان الأبطال، الذين صمدوا دفاعًا عن أرض إسرائيل"،

وأكد جاي على أن "الجنود ، وجنود الاحتياط الذين تركوا عائلاتهم وأعمالهم - أقف هنا اليوم بفضلكم! ضحى جنود الجيش الإسرائيلي بأرواحهم وأجسادهم لأعود إلى دياري، أحييهم وأتقدم بأحر التعازي لعائلات الأبطال الذين سقطوا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

من جهتها دوريت أور، والدة درور أور المختطف، تحدثت في تجمع جماهيري عند مفترق كاشيتوت في شاعر النقب، قائلة "من الصعب أن نكون الأخيرين، يومًا بعد يوم وأعصابنا منهكة للغاية... هل سيجدون درورنا ومتى سيعيدونه إلينا؟ أطفاله الرائعون بحاجة ماسة إلى ذلك، ونحن بحاجة إليه، وسيحدث ذلك"، واضافت"لا تزال عودة المختطفين أحياءً تبدو لي معجزة، معجزة حقيقية، وأرحب بعودتهم إلى الحياة وإعادة تأهيلهم كل يوم... في الوقت نفسه، تتزايد مخاوفنا وقلقنا. نحن نعزز أنفسنا مرارًا وتكرارًا، سيجدون روحه، سيعيدونه، نثق في جيشنا لتحقيق ذلك، نعم - سنتمكن من دفنه دفنًا لائقًا في أرض باري، بجانب حمامتنا الحبيبة، حبيبته. وفقط إذا حافظنا على هدوئنا ولم تستسلم حكومتنا لأي استفزاز، من جانبنا أو من الجانب الآخر، ولم تعد إلى القتال، فإن العودة إلى القتال ستقضي على أي فرصة للعثور على درور. تحدثت عن آخر لقاء وعن صديقيهما المقربين ماني وأيليت غودارد، اللذين قُتلا في 7 أكتوبر أريد أن أخبركم عن يوم الأربعاء، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023. غادرت أنا وزوجي يوفال مريم وسافرنا إلى باري، لنعانق درور ويونات والأحفاد، بعد عودتهم من رحلة إلى الخارج وكنا على وشك السفر في اليوم التالي. زيارة روتينية مليئة بالمودة والعناق والمحبة. ثم ذهبنا إلى صديقينا المقربين ماني وأيليت غودارد، وجلسنا في شرفتهما لبضع ساعات. مع القهوة وشاي الأعشاب والوجبات الخفيفة والبطيخ، والكثير من القصص والضحك. كان الأمر ممتعًا للغاية كالعادة. من كان يتخيل، ومن كان يتخيل، أن تكون هذه آخر مرة نعانق فيها أطفالنا الأعزاء وآخر مرة نقضي فيها وقتًا مع أصدقائنا الأعزاء... انقلبت حياتنا رأسًا على عقب، ونكرس حياتنا لأحفادنا، لنموهم وتطورهم. نشكركم جميعًا من أعماق قلوبنا على استمرار دعمكم لنا وعدم التخلي عنا حتى في هذه اللحظات العصيبة والمرهقة. وأضاف يوفال، والد درور: "أود أن أقول إنني لم أعد إلى هذا التقاطع وهذه المظاهرة منذ المظاهرات ضد الانقلاب. كنا نأتي إلى هنا مساء السبت مع ماني وأيليت. أعود إلى هنا اليوم، وأنا فخور بك لحفاظك على صوتك العاقل. انتبه، أمامنا حربٌ وصراعٌ كبيران، وهناك الكثيرون في هذا البلد يتمنون لنا الأذى ويدعمون الحكومة الخبيثة. يجب أن نعود إلى صفوفنا، وأن لا نرد لهم ما لم نرده لهم في الماضي. روح المتظاهرين عظيمة ومؤثرة، ويجب أن نواصل دعم وقف إطلاق النار وجهود السلام".