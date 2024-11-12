هل تعلموا من حماس؟ تقرير: إيران تبني أنفاقًا في قلب طهران

تقوم إيران ببناء "نفق دفاعي" في العاصمة طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم (الثلاثاء)، وذلك في ظل الاستعدادات لهجمات إسرائيلية.

سيربط النفق، الواقع بالقرب من وسط العاصمة، محطات المترو في طهران بمستشفى الإمام الخميني، مما يسمح بالوصول المباشر تحت الأرض إلى المنشأة الطبية. وقال رئيس دائرة النقل في مجلس طهران لتسنيم، إنه "لأول مرة في البلاد، يتم بناء نفق ذو تطبيقات ومميزات دفاعية في طهران".

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عقد وزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس أمس أول اجتماع مع منتدى هيئة الأركان العامة برئاسة رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وقال: "إيران معرضة لاستهداف في منشآتها النووية، هناك إمكانية لتحقيق الهدف الأهم - إحباط وإزالة التهديد بإبادة دولة إسرائيل. إن الأولوية التي تراها هذه الحكومة بوضوح شديد هي مسألة إيران - منعها من امتلاك أسلحة نووية".