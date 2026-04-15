يستعد البنتاغون لتوسيع كبير في الوجود العسكري في الشرق الأوسط، من خلال إرسال حوالي 10,000 جندي إضافي للمنطقة في الأيام القريبة، وذلك حسبما أفادت اليوم (الأربعاء) صحيفة "واشنطن بوست". هذه الخطوة التي تتم بمبادرة إدارة ترامب تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع المستمر. في الوقت نفسه، يشير مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن تستعد لاحتمالية وقوع هجمات إضافية وحتى عمليات برية في حال لم تصمد الهدنة الهشة، ما يدل على إصرار الإدارة على تحقيق حسم سريع للمعركة.

تشمل القوات المتجهة إلى المنطقة حوالي 6,000 جندي على متن حاملة الطائرات USS George H.W. Bush، التي ترافقها سفن حربية، ومن المتوقع أن تقوم بمسار غير معتاد حول قارة أفريقيا في طريقها إلى الخليج. سينضم إليهم حوالي 4,200 مقاتل إضافي من مجموعة الهجوم البرمائية Boxer، التي تضم وحدة الإرسال 11 من قوات مشاة البحرية. هذه القوات، المجهزة بطائرات مروحية ووسائل إنزال بحرية، ستعزز وحدات مشاة البحرية التي وصلت بالفعل إلى المنطقة في نهاية شهر مارس من اليابان، وستخلق قوة عسكرية غير مسبوقة في المجال البحري الاستراتيجي.

أحد الأهداف الرئيسية للقوات القادمة هو تشديد الحصار البحري على إيران وإحباط محاولات الدعم اللوجستي للنظام. مصادر أمنية تشير إلى أن فرق الاستيلاء المدربة التابعة للـ"Navy SEALs" ومشاة البحرية مدربة على السيطرة على السفن المشبوهة في الخليج الفارسي، مع جاهزية للتصدي لمقاومة عنيفة من قبل الطاقم أو لهجمات إيرانية بواسطة طائرات مسيّرة وزوارق سريعة. على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المهام، ترى واشنطن فيها عنصراً حاسماً في كسر قدرة طهران على الصمود وعزلها التام عن الساحة الدولية.

إلى جانب الحصار البحري، تناقش الإدارة خطط عملياتية لتصعيد بري محتمل داخل الأراضي الإيرانية نفسها. من بين الخيارات التي يتم بحثها في المستويات العليا: غارات لقوات خاصة لإخراج مواد نووية، إنزال قوات على الساحل والجزر الاستراتيجية لحماية المضائق، وحتى السيطرة على جزيرة خارك – المنشأة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني. تهدف هذه التحركات إلى حرمان إيران من أهم أصولها الاستراتيجية وتوضيح للنظام أن استمرار رفضه للمطالب الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على البنى التحتية الحيوية في البلاد.