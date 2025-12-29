اشتباك عنيف مع داعش قرب إسطنبول يخلّف قتلى في صفوف الشرطة التركية

قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة التركية، اليوم الاثنين، خلال اشتباك مسلح مع عناصر من تنظيم “داعش” في شمال غرب تركيا، فيما لقي ستة من مسلحي التنظيم مصرعهم خلال العملية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

social networks

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT Haber)، داهمت قوات الأمن منزلًا يُشتبه في تحصّن مسلحين داخله قرب مدينة يالوفا على ساحل بحر مرمرة، جنوبي إسطنبول. وخلال تنفيذ العملية، فتح المشتبه بهم النار على القوات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وأفادت قناة NTV بأن قوات خاصة من الشرطة أُرسلت من ولاية بورصة المجاورة لتعزيز العملية. وأصيب عدد من عناصر الشرطة خلال المواجهات، إلا أن حالتهم وُصفت بأنها مستقرة وغير خطيرة.

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان السلطات التركية توقيف 115 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، قالت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، ولا سيما ضد غير المسلمين.

وكان تنظيم “داعش” قد نفّذ قبل نحو عقد سلسلة هجمات دامية داخل تركيا، استهدفت مواقع مدنية، من بينها ملهى ليلي في إسطنبول ومطار أتاتورك الدولي، وأسفرت عن مقتل العشرات.