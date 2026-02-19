أعلن الجهاز الوطني للأمن السيبراني في إسرائيل صباح اليوم (الخميس) عن ارتفاع دراماتيكي في محاولات "التصيّد" خلال السنة الأخيرة - وهي عمليات احتيال عبر الإنترنت تهدف إلى سرقة معلومات حساسة من خلال انتحال الهوية على الشبكة. تم حظر الروابط الضارة من قبل الجهاز حتى لا تشكل خطراً على المواطنين - وذلك بمعدل خلال 6 ساعات. تم تسجيل أكثر من 30 ألف محاولة تصيّد هذا العام، أي سبعة أضعاف ما كان عليه في العام السابق.

الأهداف الرئيسية لهجمات التصيد الاحتيالي كما يتضح من المعطيات: تصيد بيانات الدخول مثل كلمة المرور واسم المستخدم، تنزيل برمجيات خبيثة وتصيد بيانات بطاقات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن المهاجمين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتكييف الرسائل وتوجيهها لجماهير مستهدفة مختلفة.

حوالي 14,000 بلاغ من المواطنين عن هجمات تصيد احتيالي تم الإبلاغ عنها إلى مركز 119 التابع لهيئة السايبر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة بالتعاون مع منصة Scan My SMS التي يمكن من خلالها فحص الروابط المشبوهة، ويتم نقل الروابط الضارة منها بشكل تلقائي إلى الهيئة.

لكن ليس فقط تفاصيل الدخول معرضة للخطر - كجزء من جهود الحماية, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كشفت على الشبكة محاولات للتأثير على الوعي تتجلى في تضخيم الهجمات، تسريب معلومات شخصية ونشر معلومات مضللة. من معطيات الهيئة يتبين أنه في السنة الأخيرة تم تحديد 765 ملفات لتسريبات معلومات مرتبطة بالفضاء السيبراني الإسرائيلي، 726 منشورًا على الشبكات الاجتماعية يتباهون بهجمات داخل إسرائيل و-3,404 تقارير عن محاولات هندسة وعي وتأثير.

خمس الجهات التي تم انتحال هويتها أكثر شيء في رسائل التصيد الإلكتروني عام 2025: شارع 6 (19.5٪)، البنوك وشركات الائتمان (12٪)، بريد إسرائيل (10٪)، سلطة الضرائب (3.25٪) وإلعال (3٪).

لصالح القراء، نشر الجهاز الوطني للأمن السيبراني عددًا من التوصيات للحماية من هجمات التصيّد:

1: لا تضغطوا على الروابط المرفقة بالرسائل.

2: لا تُدخلوا معلومات شخصية في الروابط التي تصلك عبر الرسائل، البريد الإلكتروني، وغيرها.

3: في حال رؤية "عرض" على الشبكة، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للمزوّد عن طريق البحث في جوجل والتحقق هناك ما إذا كان العرض موجودًا بالفعل. نفس التوصية سارية في حال وجود "دين" أو "طلب دفع".

4: نفحص الروابط التي تم استلامها في موقع Scan My SMS.

5: في حال وجود شك، يتم التبليغ إلى هيئة السايبر الوطنية من خلال الاتصال المباشر على الرقم 119.