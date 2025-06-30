استخباراتي إسرائيلي :"يوجد للشرق الأوسط اليوم قائد جديد وهو دونالد ترامب"

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على خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وقضية نزع حزب الله ومنطقة الشرق الأوسط عموما، أكد رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 السابق حنان جيفن إنه "يوجد للشرق الأوسط اليوم قائد جديد وهو دونالد ترامب" لمشاهدته كاملة في الفيديو.

وقال جيفن خلال مداخلته بعد مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :" الشرق الأوسط تغير كليا خلال الأشهر الأخيرة، يوجد للشرق الأوسط اليوم مدير عام جديد وهو دونالد ترامب ، ترون أن كافة التهديدات إن كانت تصدر من حزب الله أو الحرس الثوري باتت غير مؤثرة ولم نشعر بها، وفي لبنان من يصدر الأوامر هو مبعوث ترامب توم باراك، وفي سوريا نفس الأمر".

رابط الحلقة كاملة :