"تطور إيجابي بالعلاقات بين مصر وايران "|| هل ستزيل طهران اسم قاتل السادات من أحد شوارع طهران؟

تشهد العلاقات المصرية الإيرانية تطورا إيجابيا لافتا نحو تطوير العلاقات، وعلى ضوء ذلك صرح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني رضا صالحي لوكالة "إرنا” إن محادثات ثنائية أجريت لاستئناف العلاقات مع مصر"، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة الايرانية تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر.

وقال إن طهران :" دعت القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات سياحية إيرانية كبرى"، ووفقا لصحيفة "رأي اليوم" يرئ مراقبون أن تقارب مصر مع ايران جاء في وقته بعد "ما يبدو من تباعد مصري خليجي لا يخفى".

ونقلت الصحيفة عن د. يسري أبو شادي – خبير الطاقة الذرية حضر الاجتماع مع "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأخير في القاهرة وقال إن من أهم النقاط التي ذكرها الوزير الإيراني عن بدء عوده العلاقات بين مصر وإيران القرار الإيراني الذي اتخذ بإزاله اسم الشارع المسمي خالد الإسلامبولي (قاتل السادات) من العاصمة طهران في خلال شهر دون أي شروط إيرانية".

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وقال أبو شادي أن الجانب المصري الذي حضر اللقاء مع الوزير الإيراني عراقجي رحب جميعا بهذا الأمر الذي يعزز عودة العلاقات. ويشار إلى زيارة عراقجي الى مصر كان لها أصداء إيجابية ووصفت بأنها زيارة هامة، تمهد لعودة طبيعية للعلاقات وتعاون ثنائي في صالح تحقيق الأمن الإقليمي.