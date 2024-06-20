اغتيال قائد عمليات قطاع جويا جنوب لبنان التابع لمنظمة حزب الله في غارة إسرائيلية

هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، اليوم (الخميس)، فضل ابراهيم، الذي كان يشغل منصب قائد العمليات في منطقة جويا التابعة لتنظيم حزب الله، في منطقة دير كيفا جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله.

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كان المستهدف مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ مؤامرات ضد الأراضي الإسرائيلية. وفي نفس الوقت كان يتولى قيادة القوات الراجلة في منطقة جويا. خلال الأشهر القليلة الماضية، روج لتأسيس حزب الله في جنوب لبنان، بينما كان يحاول تحسين القتال البري للمنظمة.

وفي الوقت نفسه، هاجمت طائرات سلاح الجو في منطقة الريحان منصات إطلاق صواريخ أرض جو من نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله، مما شكل تهديدا على الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء اللبنانية.