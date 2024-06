اغتيال قائد عمليات قطاع جويا جنوب لبنان التابع لمنظمة حزب الله في غارة إسرائيلية

هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، اليوم (الخميس)، فضل ابراهيم، الذي كان يشغل منصب قائد العمليات في منطقة جويا التابعة لتنظيم حزب الله، في منطقة دير كيفا جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله.

