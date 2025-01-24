الولايات المتحدة تدعم خطة إسرائيل لإطالة أمد وقف إطلاق النار في لبنان

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن تمديد وقف إطلاق النار ضروري بشدة في لبنان وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد. ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها لن تستكمل انسحابها بحلول يوم الأحد.

ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لأن شروطه لم تنفذ بالكامل".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بريان هيوز "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف فإن تمديد وقف إطلاق النار مؤقت وقصير أمر ضروري بشكل عاجل".